ضبط 36 قضية مخدرات و46 متهما في حملات أمنية بمحيط الأندية والصيدليات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 36 قضية متنوعة، وبلغ عدد المتهمين فيها 46 متهماً، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (11٫690 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو ، وزنت (23٫400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (1٫460 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (1٫260 كيلو جرام).

كمية من مخدر آيس ، وزنت (125 جرام).

كمية من الأقراص " مخدرة – مؤثرة ".

تنفيذ (22) حكم قضائيا.

كما جرى ضبط (مبالغ مالية – 43 هاتف محمول – سيارة – 3 دراجة نارية –7 قطع سلاح أبيض).

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" دون لوحات بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وعُثر بحوزتهما على (96 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9٫600 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتها بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (672٫000– ستمائة وإثنان وسبعون ألف جنيه تقريباً).

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض عقاقير مخدرة ومحظور تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، وترويجها على عملائه بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المختصة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبحوزته (1020 أمبول من عقار مخدر) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والعقاقير الدوائية - كمية من الكمامات الطبية "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها " ) بحوزة (المسئول عن مخزن أدوية ملحق بإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ، ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مُسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بالجهات المخصته ومحظور تداولها داخل البلاد ، فضلاً عن حيازته أقراص مخدرة بقصد ترويجها على عملائه.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.