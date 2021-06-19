بـ«أغاني جديدة».. محمد منير يستعد لحفلات الصيف وعيد الأضحى

حققت الأغنية الجديدة «اللي باقي من صحابي» التي طرحها منذ أيام الفنان محمد منير ما يزيد على 500 ألف مشاهدة خلال يومين منذ عرضها على قناته الخاصة عبر موقع المشاهدات «يوتيوب»؛ لتحتل المركز الثالث عبر «يوتيوب» مصر.

أغنية «اللي باقي من صحابي» من كلمات ​أحمد حسن راؤول​، ألحان ​أحمد زعيم​، وتوزيع ​وسام عبد المنعم، وهي خامس أغنيات ألبوم «باب الجمال» للفنان محمد منير الذي طرح منه عددًا من الأغنيات.

«اللي باقي من صحابي» احتلت المركز الثالث على «يوتيوب»

وحققت أغنية «اللي باقي من صحابي» تفاعلًا كبيرًا من الجمهور لأنها تتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة، فضلًا على عودة محمد منير لطرح أغانٍ جديدة من ألبوم «باب الجمال» الذي طرح عدة أغنيات منه قبل شهر رمضان، وقدم خلاله أعمالًا مميزة لمسلسل الاختيار 2، وإعلانًا لأحد المستشفيات الكبرى، ومن المقرر أن يطرح خلال الفترة القادمة مجموعة جديدة لجمهوره من نفس الألبوم، بالتزامن مع موسم الصيف وعيد الأضحى.

ويستعد حاليًا الفنان محمد منير، لتحضير مجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة، ويجهز بشكل مكثف مع فريق عمله لحفل كبير يجمع كل محبيه من كل جمهوره خلال الفترة المقبلة.. وفي تصريحات له أكد الكينج محمد منير، أنه يتمنى زوال جائحة فيروس كورونا من أجل عودة الحياة بعدما تغيرت رأسا على عقب.

وأشار الكينج إلى أنه سيقابل جمهوره خلال موسم الصيف، وسيقدم خلال تلك الحفلات الأغاني التي يحبها جمهوره بالإضافة إلى الأغاني التي طرحها من ألبومه الجديد «باب الجمال» الذي حقق نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لتصبح أغانيه «تريند» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.