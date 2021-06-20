حظك اليوم الأحد 20-6-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور حجره الكريم هو الزمرد، وكوكبه الحاكم هو كوكب الزهرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر بمنزلك السادس يمنحك استعدادًا للإنجاز والتعاون وتنظم وقتك جيدًا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس تدفعك للاقتراب ممن تحب، وعليك أن تتصرف بنضج لتنجح في خطواتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.