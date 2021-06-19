شروط مرافقة الموظفة لزوجها العامل بالخارج

لا تستطيع الزوجة الموظفة التي تعمل بأي جهة حكومية، لا سيما الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016 أن تحصل على إجازة بدون أجر، إلا في ظل شروط وقواعد وضوابط محددة، نصت عليها مواد قانون الخدمة المدنية، ولذلك وضع قانون الخدمة المدنية العديد من الشروط والضوابط والآليات لمنح الإجازات بدون أجر، ومنها إجازات مرافقة الزوجة الموظفة لزوجها والعكس، وهي الإجازة القانونية التي حددها قانون الخدمة المدنية، حيث تمنح للزوجين حال سفر أحدهما للخارج لأي سبب، لمرافقة أحدهما للآخر.

ونصت المادة 53 من قانون الخدمة المدنية، على أنه إذا سافر أحد الزوجين إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل، يمكن الحصول على إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على جهة العمل أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

كما نصت على أنه يجوز للسلطة المختصة «الوزارة، الهيئة، الجهاز» منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل، ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

استحقاق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين

وفي ظل مراعاة الدولة لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، فقد منحت الموظفة استحقاق إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

أما فيما يخص الإجازات بأجر، فإن القانون منح استحقاقا للموظف الحكومي في الحصول على إجازة لمدة 30 يوماً، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

كما تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص، وكذلك يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.