مصدر أمني يكشف حقيقة إغلاق المقاهي خلال مباراة الأهلي والترجي بالغربية

يتساءل كثير من عشاق الرياضة عامةً، ومشجعي النادي الأهلي بصفة خاصة، من أبناء محافظة الغربية، عن حقيقة إغلاق المقاهي في مدينة طنطا، خلال مباراة الأهلي والترجي، مساء اليوم السبت.

تعليمات مشددة بمنع التجمعات أثناء مباراة الأهلي والترجي

وكشفت مصادر بمديرية أمن الغربية، وفي مجالس المدن والأحياء، عن وجود تعليمات مشددة بضرورة منع أي تجمعات تحدث اليوم، أثناء مباراة الأهلي والترجي التونسي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصةً مع بداية ظهور الموجة الرابعة من الجائحة.

وأوضحت المصادر أن هناك تعليمات مشددة صادرة من رؤساء المدن والأحياء والمراكز والقرى إلى كل أصحاب المقاهي والكافيهات، بضرورة الغلق أثناء المباراة الأهلي.

وأضافت المصادر: «شددنا على عدم السماح بوجود أي تجمعات، فلأهمية المباراة يحدث تزاحم وتكدس على المقاهي والكافيهات خلاف الأيام العادية، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا»

وبيَّنت المصادر: «خلال المباراة ستكون هناك حملات تمر على المقاهي والكافيهات في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وفي حالة ضبط أي مقهى أو كافيه يخالف التعليمات سيتم غلقه على الفور وتشميعه وتحرير محضر ضد صاحبه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة».