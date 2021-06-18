وزير الأوقاف يعقد اجتماعا مع الأئمة في الغربية

وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى محافظة الغربية، اليوم الجمعة؛ لعقد اجتماع مع الأئمة بالقاعة الكبرى بديوان المحافظة، فضلا عن أداء صلاة الجمعة بمسجد آل الشامي بمدينة المحلة الكبرى.

واستقبل الوزير، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والشيخ عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية الشيخ السيد محمد، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من المسؤولين بمديرية الأوقاف والأئمة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة استقبال الوزير بمقر ديوان عام محافظة الغربية بطنطا وعقد لقاء مع الأئمة والدعاة، ثم أداء صلاة الجمعة في مسجد آل الشامي بمدينة المحلة وتتناول خطبة الجمعة والموحدة على مستوى الجمهورية، الحديث عن فريضة الحج في ظل أجواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأتي تحت عنوان "الحج في زمن الأوبئة".

كما يتفقد وزير الأوقاف عددًا من المساجد المُدرجة ضمن الآثار الإسلامية في بعض مناطق مدينة المحلة الكبرى، ثم حضور رسالة ماجستير بجامعة طنطا.

في سياق آخر، طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في وقت سابق خلال زيارته إلى محافظة الإسكندرية، من جميع أئمة الأوقاف الاهتمام بتقديم الوعظ عبر «السوشيال ميديا»، لافتا إلى ضرورة التعامل مع كل التطبيقات دون الاقتصار على «فيس بوك» فقط، بل الاهتمام بتطبيقات «يوتيوب، انستجرام، تلجرام»، مؤكدا على أن كل تطبيق له جمهور مستهدف ويجب خدمته.

وأضاف جمعة، على هامش لقائه 100 إمام من أئمة الأوقاف في الإسكندرية، أنه تم إنشاء صفحات متخصصة، لتثقيف عام، وتم إنتاج فيديوهات، وكتب للطفل عبر تلك الصفحات، لافتا إلى إنشاء صفحة خاصة بثقافة الطفل تحت عنوان: «أطفالنا».