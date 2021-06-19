بعدما أثار الرعب.. اختفاء التمثال الشبح في الإسماعيلية.. والحي: «لم نعثر عليه».. «صور»

اختفى في الساعات الأولي من صباح اليوم التمثال الشبح الذي أثار ضجة كبيرة، مساء أمس، على صفحات التواصل الاجتماعي.

صاحب التمثال الشبح: كان ترويج لمحل هدايا

وقال عصام سمير صاحب التمثال، بمحافظة الإسماعيلية، إن التمثال كان فكرة دعائية لمحل هدايا يعمل على إنشائه في الفترة الحالية.

وأضاف أنه لم يكن يتخيل الضجة التي تسبب فيها التمثال الشبح، مشيرا إلى أن الأهالي لم يشتكوا من التمثال وكانوا يشاهدونه خلال تشييده.

الحي يكشف حقيقة التمثال الشبح «مالقيناهوش»

وتوجهت حملة مكبرة من حي ثالث الإسماعيلية برئاسة المهندس محمود الصوري لمكان المحل عقب انتشار صور التمثال الشبح، للبحث عنه ومصادرته ومعرفة حقيقته.

وقال محمود الصوري، رئيس الحي، إنه تلقى عدة شكاوى وبلاغات في الثالثة من صباح السبت، وتواصل مع صاحب المحل مشيرا إلى توجه حملة على الفور إلى مكان التمثال الشبح، ولكن لم يتم العثور عليه، لافتا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع صاحب المحل.

التمثال الشبح.. تباين في الآراء

واختلفت الآراء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن التمثال الشبح، فكتبت شروق محمد: «يعني ايه ده حد لابس وش بيخوف الناس مثلا مش فاهمة»، فيما علقت تيومة محمد: «بجد برافو على إللي عمله وأنا معدية من الشارع شوفته وعجبني فيه شبه من فيلم أجنبي».

وأكد محمد عباس أنه فوجئ بشكل التمثال الشبح بمدخل الشارع الذي يقيم به، مشيرا إلى أنه تسبب في خوف الأطفال: «ممكن يبقى اللي نفذه شايف إنه فن لكن الشارع غير مضيء بالكامل وشكله ليلا مخيف خاصة للغرباء عن المكان».