شروط الحج 2021 للمقيمين في السعودية

قررت السلطات السعودية، قصر موسم الحج خلال العام الجاري، على المقيمين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، بسبب تطورات فيروس كورونا المستجد 2021، وظهور سلالات جديدة من الفيروس، وذلك بإجمالي 60 ألف حاج، وأوضحت السلطات شروط الحج 2021 للمقيمين فى السعودية، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقررت السلطات السعودية، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة السعودية، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، ووضعت شروط الحج 2021 للمقيمين فى السعودية مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل اداء الفريضة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة فى المملكة العربية السعودية شروط الحج 2021 للمقيمين فى السعودية كالتالي:

- أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عامًا.

- التحصين من كورونا بأنواعه الثلاثة (محصن- محصن جرعة واحدة- محصن متعاف)

- لم يسبق لهم الحج خلال الـ5 سنوات الأخيرة.

- الخلو من الأمراض المزمنة.

- وللمرأة المقيمة فى السعودية أن تسجل للحج دون محرم، لكن أن تكون مع «عصبة من النساء»

فيما أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الجهات المسؤولة عن الحج بالسعودية تعمل بما يخدم ضيوف بيت الله الحرام، وتسعى لتهيئة الظروف المناسبة ليقوموا بحجهم على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور آل الشيخ، أن دعاة وزارة الشؤون الإسلامية على درجة عالية من العلم الشرعي والاعتدال والوسطية، الذي يخدم الحاج ويحقق متطلباته في الفتوى وطلب النصح، وأن قرار قصر الحج على حجاج الداخل قرار حكيم يجسد الحرص على إقامة شعيرة الحج، وفق معايير السلامة في ظل استمرار جائحة كورونا، مع المحافظة على أرواح الحجاج لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وفقا لوكالة الأنباء السعودية.