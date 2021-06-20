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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 20-6-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الأحد 20 يونيو 2021
برج الأسد

برج الأسد

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية، وواثق من نفسه بشكل يجعل المحيطين به يعتقدونه مغرور، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب الأصدقاء.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.

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