ضبط شخص بحيازته 1.6 مليون جنيه حصيلة تجارته في المخدرات بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طما، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وجرى ضبط المتهم وبحوزته عدد كبير من الأقراص لعقار التامول المخدر – و1.644.620 مليون جنيه، و2 هاتف محمول وسيارة ربع نقل.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وهاتفي المحمول للاتصال بعملائه والسيارة للتنقل بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.