تداول 45 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 45000 طن بضائع و500 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع و213 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 43000 طن بضائع و287 شاحنة بضائع.

وأضافت الهيئة في بيان إعلامي، اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين «محبة والحرية2»، بينما تغادر السفينة «Pan Bonita»، وعلى متنها 38 ألف طن فوسفات متجهة ألى اندونيسيا، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة «دليلة»، وغادرت السفينتين «الحرية وبوسيدون اكسبريس»، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين «عمان وبريدج»، وغادرت السفينة عمان واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Dodo وعلى متنها 406 سيارة قادمة من جدة .

وفي سياق آخر استقبل مطار الغردقة الدولى أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة مصر للطيران والقادمة من براغ وعلى متنها 97 راكبا.

وفور وصول الطائرة تم إستقبالها برش المياه الذى يعد تقليدا دوليا للترحيب بقدوم أول رحلة طيران، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية والعمل علي إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة الركاب.

ومن المقرر تسيير رحلتين أسبوعيا إلي مطار الغردقة الدولي، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط السياحة الوافدة إلى المقاصد المصرية وفتح خطوط جديدة لتنشيط القطاع السياحي.