عرض الفيلم اللبناني «بيت، اتنين، تلاتة» في الإسماعيلية السينمائي غدا

يُعرض الفيلم اللبناني «بيت، اتنين، تلاتة» للمخرجة ربى عطية، غدًا، ضمن مشاركته في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة في الدورة الـ 22 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وتستمر فعالياته حتى 22 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في تمام الساعة الثالثة من ظهر الغد، في قصر ثقافة الإسماعيلية.

الفيلم من إنتاج لبناني - أردني - مصري، وترصد أحداثه محاولة لاستعادة لحظة ما قبل الهزيمة، وتحاول الفتاة «ربى» استحضار ذاكرة أمها التي تشكلت ذاكرتها في رحلة ممزقة بين 3 بيوت كان كل منها سيصنع لها حياة لم تتم.

يعد هذا العرض هو الثالث للفيلم بعد مشاركته بمسابقة مهرجان أيام قرطاچ السينمائية ومسابقة مهرجان «چيهلافا» الدولي للأفلام التسجيلية.

الفيلم من إخراج ربى عطية، وإنتاج «Cee Film Beirut» بمشاركة «Triangle Studios».

وتنافس في أقسام مسابقات مهرجان الإسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة مجموعة واسعة من الأعمال، في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، ويشارك 14 فيلما بها، بينما تضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 10 أفلام، أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة تضم 15 فيلما، ويتنافس في مسابقة الرسوم المتحركة 15 فيلما.

ويتنافس في مسابقة أفلام الطلبة 14 فيلما، وتضم لجنة تحكيم المسابقة خالد أحمد بهجت، نجا الأشقر والمخرجة دينا عبد السلام.

تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة كلا من: «نجوم الغانم، ديان بيتروفيتش، هالة خليل»، بالإضافة إلى المخرج العراقي عباس فاضل، بينما تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي والتحريك كلا من: «السيناريست تامر حبيب، فنان الرسوم المتحركة توماس ويلز، المخرج والناقد المغربي عبد الإله الجوهري، إيلينا كورزيفا، وبنيامين كورتيشي».

تقام عروض وأفلام المهرجان في قاعات قصر ثقافة الإسماعيلية، بالإضافة إلى مكتبة مصر، نادي الشجرة، الدنفاه، حديقة ميدان «النافورة»، أمام قصر الثقافة، والحديقة المفتوحة بفندق «توليب».