حظك اليوم الأحد 20-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مولود برج العقرب بالغموض، الثقة بالنفس لدرجة الغرور، يفضل فصل الشتاء، كما أنه يفضل تلقي الهدايا التي تحمل قيمة معنوية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعمل في صمت والتفت لأسلوب تعاملك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتبع حدسك، لكن عليك أن تتحكم في تلقائيتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.