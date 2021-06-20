رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 20-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | الأحد 20 يونيو 2021
برج العقرب

برج العقرب

يتصف مولود برج العقرب بالغموض، الثقة بالنفس لدرجة الغرور، يفضل فصل الشتاء، كما أنه يفضل تلقي الهدايا التي تحمل قيمة معنوية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعمل في صمت والتفت لأسلوب تعاملك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتبع حدسك، لكن عليك أن تتحكم في تلقائيتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم السبت 19-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 19-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 19-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 19-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي