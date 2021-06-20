حظك اليوم الأحد 20-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج القوس يعتبر من أكثر الأشخاص عاطفية ورقة في مشاعره وأحاسيسه، كما أنه يحب السفر والتنقل وتجديد الأجواء والبعد عن الروتين اليومي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

المريخ في وضع داعم وتجعلك تتمتع بكامل لياقتك وتفاؤلك والمناخ مثالي لتطوير خططك وأفكارك، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يمنحك اليوم طاقة إيجابية تجعلك تطير وتحلق بالسماء وقد تلتقي اليوم بصديق يمدك بالثقة التي تحتاجها.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.