مصدر أمني يكشف حقيقة «شبح» ظهر في شوارع الإسماعيلية: «مجسم خشبي»

نفى مصدر أمني ما تم تداوله على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «شبح مرعب في شوارع الإسماعيلية يثير ذعر المواطنين».

وأكد المصدر أن حقيقة الأمر تتمثل في قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) باستئجار محل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لممارسة نشاط بيع الهدايا والتحف، وقيامه بتصميم مجسم خشبي مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش، وذلك لاستكماله لوضعه داخل المحل المُشار إليه كدعاية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط هذا الشخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.