استكمال خطة رصف الطرق الداخلية وأعمال التطوير بمدن أسوان

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة أسوان، الأعمال الميدانية لتحسين مستوى النظافة العامة، تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجانب التعامل الحازم مع الإشغالات والتعديات، بالإضافة إلى الإسراع بمعدلات مشروعات رفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية .

الريف المصري

وتابعت الوخدات المحلية مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، علاوة على متابعة تشغيل الأسواق الأسبوعية بكثافة 50% تنفيذاً لقرارات رئيس الوزراء واستمرار الحملات المكبرة بالأسواق للإطمئنان على جودة السلع والمنتجات الغذائية وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي، فضلاً عن تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيرس كورونا المستجد، إستكمالاً لجهود المحافظة للإرتقاء بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين .

رصف الشوارع

وفي مركز ومدينة أسوان، تابعت الأجهزة التنفيذية رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية منها رصف 1،5 كم بمنطقة «الجوزيرة»، بعد الإنتهاء من ردم الحفر الناتج عن تركيب كابلات كهربائية، كما تم رصف الطريق الدائرى «النفق / كسر الحجر»، بطول 1،5 كم وبتكلفة إجمالية للطريقين 5،5 ملايين جنيه، بينما جارىفضلا عن إنشاء ساحة إنتظار للسيارات على مساحة 500 م2 فى الجزء الشمالى لطريق خان أسوان.

نصر النوبة

أما في مركز ومدينة نصر النوبة، تم رصف مسافة 4 كم من إجمالي 12 كم ضمن المرحلة الأولى لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى «بلانه / كلابشة»، بتكلفة 118 مليون جنيه لحماية الطريق من الإنهيارات الجانبية.

فيما شهدت مدينة نصر النوبة توسعه بعض الشوارع الداخلية وتركيب بلدورات مضيئة مع رفع كفاءة نافورة الميدان الرئيسى بتكلفة إجماليه مليون جنيه، وفى نفس الوقت شهدت باقى المراكز والمدن نشاطاً مكثفاً في مجالات النظافة العامة والإشغالات والتجميل والتشجير وضبط الأسواق .