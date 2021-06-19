عاجل.. السيسي يتفقد عددا من المركبات المدرعة متعددة المهام

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع شهد مُناقشة خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بأفرع القوات المُسلحة كافة، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لعناصر القوات المُسلحة طبقا لأحدث التقنيات في مجال التدريب والتسليح.

وناقش الرئيس السيسي خلال الاجتماع، آخر تطورات مُشاركة بعض عناصر القوات المسلحة في مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الريف المصري على عدة مراحل، ومدى مساهمة القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة، لتنفيذ أسرع معدلات قياسية لإنهاء أكبر قدر ممكن من عملية التطوير في القرى المصرية، باستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية تنفيذ المبادرة وفقا للمخطط الزمني، ما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويحقق عملية التنمية المستدامة بالمراكز والقرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس تفقد عدد من المركبات المدرعة مُتعددة المهام التي تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة، وذلك في حضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، ومدير ادارة المركبات.

وتابع السفير بسام راضي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استمع إلى شرح تفصيلي لمراحل التصنيع المختلفة، بداية من مرحلة التصميم وإجراء الاختبارات المعملية، مرورا بمراحل إقرار التصميمات حتى الوصول لمرحلة المنتج النهائي، والذي روعي في إنتاجه تحقيق أعلى معايير الجودة.