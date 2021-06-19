أستاذ اقتصاديات الصحة: سنتجنب موجة كورونا الرابعة إذا طعمنا 20% من السكان

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، ارتفعت الأسبوع الماضي 53%، ومعظم الإصابات كانت بمتحور «دلتا»، موضحا أن المشكلة تكمن أنه كلما زاد الانتشار وتُرك العالم دون لقاحات كافية للمواطنين، كلما تحور كورونا بشكل أكبر، و أن «دلتا» لا يقاوم اللقاحات حتى الآن.

أستاذ اقتصاديات الصحة: في هذه الحالة لن يكون للقاحات جدوى

وأضاف «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامح «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن انتشار الفيروس بشكل أكبر من شخص لشخص، وكل مرة يحدث عدوى، يكون فرصة بأن المتغير يحدث بداخله تغييرات بشكل أكبر، حتى يمكن أن يصل بأن يكون متغير هارب من اللقاحات، وهذا ما تخشاه المنظمات العالمية، وبالتالي لن يكون للقاحات جدوى حينها.

لا يوجد دولة بمنأى عن كورونا

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة إلى أنه لا بد أن يأخذ المواطن اللقاح، بنفس النسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية، فلا يجوز أن يحصل مواطنو دولة على لقاحات بنسبة 100%، ودولة أخرى أقل من هذه النسبة، فلا يوجد دولة بمنأى عن الإصابة بكورونا.

هل أعراض دلتا مشابهة لكورونا؟

وأكد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة أن أعراض «دلتا» مشابهة بأعراض كورونا حتى الآن المعروفة، ولكن مع الانتشار الكبير من المحتمل أن نجد الأعراض النادرة التي كانت في الموجات السابقة عدديا أكبر، سواء كانت جلدية أو في الجهاز الهضمي أو العصبي.

منحنى الوباء سينخفض في مصر إذا وصلت لهذه النسبة

وأوضح «عنان» أن مصر تحتاج لأن تصل لنسبة 20% على الأقل من تطعيم السكان هذا العام، لتتخطى الموجة الرابعة من كورونا، وأن يكون المنحنى الوبائي العام المقبل أفضل بوفيات منخفضة.