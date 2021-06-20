6 محاور بمصر الجديدة ومدينة نصر تقضي على الاختناق المروري

تشهد محافظة القاهرة، طفرة كبيرة، وتحظى بنصيب كبير في المشروعات القومية التي تشهدها البلاد، خاصة في مجال الطرق والنقل، لإحداث سيولة مرورية، وإنهاء أزمة الاختناق المروري، الذي عانت منه العاصمة، خلال السنوات الماضية.

كانت أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر، مثال للاختناقات المرورية، ولا سيما وقت الذروة، تتحول شوارعها إلى جراج كبير، يؤدى إلى زيادة استهلاك الطاقة، وارتفاع معدلات التلوث البيئي، وتأخر الرحلات لوقت طويل، وتعطل مصالح قطاع كبير من المواطنين، بسبب المواصلات والزحام المروري بشكل لا مثيل له.

انسياب مروري

رصدت «الوطن»، أبرز مشروعات الطرق التي شهدتها مصر الجديدة ومدينة نصر خلال الفترة الماضية، وهي تمثل طفرة غير مسبوقة، ونقلة حضارية، وقضاء على عدة مشكلات، وتحقيق انسياب مروري لسكان تلك المناطق، ولكل المقمين بالقاهرة الكبرى، حيث تم إنشاء كباري جديدة، وعددها 6 كباري بمصر الجديدة ومدينة نصر، في وقت قياسي، ضمن مشروع مصر القومي للطرق الجديدة، وخطة تطوير شرق القاهرة، للحد من الكثافات المرورية، حيث يتم إنشاء كوبري بشارع الطيران، وآخر بشارع يوسف عباس.

الكباري الجديدة

الكباري الجديدة التي جرى إنشائها، تعمل على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع التوسعة.

وتشمل الكباري، كوبري لتقاطع الميرغني مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبري تقاطع الميرغني مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، وكوبرى ميدان المحكمة، وعملية إنشاء الكبارى تتم بطابع معمارى مميز بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى لحي مصر الجديدة العريق.