محافظ القاهرة: تسكين 47 محلا بسوق «أبو المكارم» بحي غرب مدينة نصر

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه جار الانتهاء من تسكين سوق «أبو المكارم» الجديدة، وتم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بجوار مسجد أبو المكارم الزغل بحي غرب مدينة نصر، بالتزامن مع الانتهاء من الأعمال الجارية به.

وقال محافظ القاهرة، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن سوق «أبو المكارم» الجديد مقام على أرض أملاك الدولة على مساحة 1500 متر مربع، وتحمل تكاليف إنشاء السوق النائب محمد مصطفى السلاب، في إطار تفعيل دور المجتمع المدني بمشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف «عبدالعال» أن السوق يضم 47 محلا، ومخصص لنقل الحرفيين المتواجدين، ويسمى بسوق «42» في الحي السابع، ويقع ضمن أعمال استكمال إنشاء محور الفردوس 2، مشيرا إلى أن السوق الحضاري الجديد مجهز بالكامل ومزود بكافيتريا ودورات مياه ومصادر للكهرباء، ويقوم أصحاب المحال في السوق بأعمال السمكرة والسباكة وبيع قطع الغيار.