أرخص 3 سيارات عائلية فى مصر

شهد سوق السيارات حالة من الرواج وزيادة فى إنتاج السيارات الحديثة للمنافسة، حيث اجتاح سوق السيارات المحلي والدولي مئات الأنواع من السيارات للتنافس وإثبات مكانتها فى السوق، ومن خلال بيانات تراخيص السيارات فى مصر بإدارات المرور تبين نجاح العلامة التجارية الشيري التيجو حيث سجلت المركز السابع فى الوصول لأعلى معدل في ترخيص السيارات في مصر.

وتستعرض «الوطن» أرخص 3 سيارات سيدان «عائلية» فى سوق السيارات الحديثة من حيث الأسعار.

زوتي 300

السيارة زوتي Z300 / زد 300 وهي سيارة سيدان مدمجة الحجم، وتقدم بمحرك 1,6 لتر مع ناقل يدوي أو أتوماتيكي، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2021 بسعر 174,990 جنيه مع الناقل اليدوي، وكموديل 2020 بسعر 214,990 جنيه مع الناقل الأتوماتيكي، وتعتبر العلامة التجارية للسيارة زوتي حديثة فى سوق السيارات المصري حيث بدأت الانتشار والبيع منذ 3 سنوات تقريبا.

شيري Envy / إنفي

شيري إنفي وهي من السيارات السيدان مدمجة الحجم، وتقدم بمحرك 1,5 لتر مع ناقل يدوي، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2021 تبدء بسعر 175,000 جنيه وتعتبر السيارة الشيري الحديثة شبيها للسيارات الكيا من الموديلات الحديثة مع اختلاف قطع الغيار.

بي واي دي F3

السيارة بي واي دي احتلت السوق وأثبتت جداراتها فى سوق السيارات ولجأ إليها الكثيرون للشراء بسبب رخص سعرها والشبه الكبير بينها وبين سيارات تويوتا اليابانية من الداخل، بالإضافة إلى وجود محرك شبيه للسيارات الميتسوبيشي، وتعتبر السيارة بي واي دي اف 3 سيارة سيدان مدمجة الحجم، وتقدم بمحرك 1,5 لتر مع ناقل يدوي، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2021 وتبدء بسعر 178,000 جنيه.

سيارة كهربائية

يذكر أن سوق السيارات المصري شهد منذ أيام إطلاق السيارة نصر الكهربائية، حيث قام وزراء التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال العام، بعقد المؤتمر الصحفى لإطلاق السيارة الكهربائية الجديدة E70 والتى سيتم تصنيعها فى شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية، ومن المرجح أن تشهد السيارة رواجا فى السوق المحلي بين المواطنين.