ملاحقة تنظيمات متطرفة وكشف خلايا نائمة.. الجيش الليبي ينتفض ضد الإرهاب

تصعيد جديد للعمليات الإرهابية في جنوب غرب ليبيا، جعل الجيش الوطني الليبي يتحرك للمواجهة، حيث أعلن الجيش الليبي انطلاق عملية عسكرية واسعة بمناطق الجنوب الغربي لملاحقة التنظيمات الإرهابية والكشف عن خلاياها النائمة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

وذكر اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، خلال التقرير، أن العملية تأتي في إطار تصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية، وللمحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطنين، فتحركات الجيش الليبي تأتي ردا على تنظيم الإخوان، المتهم بتحريك الجماعات إرهابية لضرب الأمن والاستقرار في جنوب ليبيا.

وقال المسماري: «هذا التصعيد كلما اقتربنا من الانتخابات تبدأ التنظيمات التكفيرية وقيادة هذه التنظيمات بالتصعيد من أجل وضع المفخخات والمتفجرات أمام قطار الانتخابات الذي يدعمه كل الليبيين بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل خاص»، موضحًا أن تلك التنظيمات الإرهابية والتكفيرية تهدف لنسف الحل السياسي والدفع إلى تأجيل الانتخابات.

وذكر التقرير، أن حملة الجيش تحظى بدعم داخلي وخارجي، وتعتبر تنفيذا لدعوة المجلس الرئاسي بإنهاء الإرهاب في مناطق الجنوب، وانسجاما مع الرغبة الأممية في ضبط الحدود مع دول الجوار الأفريقي، فيما أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إغلاق الحدود الليبية الجزائرية وأعلنتها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها، وأعلن اللواء 128 بالجيش الليبي أنه بتعزيز من قوات اللواء «طارق بن زياد» تم تأمين كل الحدود الغربية مع الجارة الجزائر.

وكانت مديرية أمن سبها أكدت في وقت سابق أن سيارة مفخخة يقودها إرهابي انفجرت فور وصولها إلى وسط بوابة المدينة، ما أدى إلى مقتل رئيس قسم البحث الجنائي، إبراهيم عبدالنبي مناع، والضابط بالجهاز عباس أبوبكر الشريف، وإصابة 3 أشخاص، وتدمير عدد من سيارات مديرية الأمن بالمدينة، فيما أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجير.