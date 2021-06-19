«محلية النواب» تتفقد عمارات قرية الصيادين في دمياط بعد تطويرها

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، برفقة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قيادات المحافظة، اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، منطقة عمارات شمال وجنوب قرية الصيادين برأس البر في دمياط، والتي تحولت من منطقة عشوائية إلى عمارات ووحدات سكنية راقية تليق بالمواطن، ويسكنها قاطني هذه العشوائيات، لتوفير حياة كريمة لهم.

وجاءت الزيارة لقرية الصيادين، بعدما نجحت جهود الدولة في القضاء على أخطر منطقة عشوائية برأس البر، وهي قرية الصيادين بمنطقة الجربي، وتمكنت أجهزة الدولة من إزالة العشش والمخلفات، ووضع التصميمات المعمارية والإنشائية لإنشاء 12 عمارة سكنية بإجمالي 220 وحدة سكنية، وتحولت المنطقة من بؤرة عشوائية إلى مدينة سكنية حضارية ذات طراز معماري مميز، وتم رصف الشوارع المؤدية إلى القرية والشوارع الداخلية، وتم تركيب أعمدة إنارة وإنشاء حدائق عامة ومساحات خضراء، وتجميل أكشاك الكهرباء.

يذكر أن تكلفة تحويل المنطقة من عشوائية إلى مدينة سكنية تخدم مئات الأسر، بلغت نحو 85 مليون جنيه، والمخطط العام للمنطقة يشمل ممشى تم إنشاؤه موازيا لنهر النيل، ويضم مناطق خضراء وبرجولات ومقاعد ومظلات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة ورصف الطرق بالأسفلت.

واستقبل المواطنون وفد البرلمان والمحافظ، بترحيب كبير، موجهين الشكر للقيادة السياسية، وثمنوا جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لائقة لهم، كما أشادوا بجهود الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وهتفوا للرئيس السيسي، مرددين: «ربنا يخلي السيسي».

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن ما رأته اللجنة في قرية الصيادين برأس البر، أمر يدعو للفخر والإشادة، ويعكس الجهود الكبيرة والصادقة التي تبذلها الدولة للقضاء علي العشوائيات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطن.

وأضاف «السجيني» أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في ملف القضاء على العشوائيات، وتطوير البنية التحتية، وقرية الصيادين، تحولت من عشوائيات إلى منطقة سكنية راقية ومتميزة ذات نسق حضاري متميز، ومتوفر فيها كل الخدمات ومقومات الحياة الكريمة، موجها الشكر للقيادة السياسية وجهود الدولة، ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن منطقة عمارات شمال وجنوب قرية الصيادين كانت بؤرة عشوائية، وتم إزالتها وإنشاء عمارات سكنية للمواطنين الذين كانوا يقطنون فيها، مجهزة بكل الخدمات والمرافق، وتليق بالمواطن، حرصا على توفير حياة كريمة لائقة به، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن محافظة دمياط من المحافظات الواعدة وفيها العديد من المقومات التي تجعلها محافظة متميزة، وإقامة مشروعات تنموية وتطوير البنية التحتية فيها، مشيدا بجهود الدولة للقضاء على العشوائيات.

وأشاد النائب محمود البرعي، عضو اللجنة، بتطوير منطقة قرية الصيادين العشوائية، وتحويلها إلى مدينة سكنية متميزة، وتوفير كل الخدمات والمرافق بها، حرصا علي تحسين أحوال المواطن وظروفه المعيشية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن.

وقال النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب بدمياط، إنه يثمن أي جهود تبذلها الدولة للقضاء على العشوائيات، مشيدا بالقضاء على عشوائيات قرية الصيادين وإنشاء عمارات ووحدات سكنية تليق بالمواطن، لتوفير حياة كريمة له وتحسين مستوى معيشته، كما وجه الشكر للجنة الإدارة المحلية.

وتفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع السوق الحضاري بشارع 51، وتفقد تطوير كورنيش البحر بشارع 51 برأس البر، والسوق الحضاري بشارع 33، كما تفقد مكتبة مصر العامة، وأعمال التطوير التي تمت فيها، وقامت محافظ دمياط، بتكريم تغريد الملاحي مدير الفرع المكتبة، على جهودها المتميزة، في وجود وفد لجنة الإدارة المحلية.

شارك في الزيارة، النواب: محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبدالسلام.