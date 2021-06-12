توقعات طقس 72 ساعة.. طقس حار ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، خلال الفترة من السبت 12 يونيو حتى الاثنين الموافق 14 من الشهر ذاته.

وقال خبراء الأرصاد، إنه خلال الـ 3 أيام القادمة، يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس لطيف ليلا بداية من غد وعلى مدار الثلاثة أيام، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبًا.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 46 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 14 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.