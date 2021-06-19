المشدد 10 سنوات لـ«عبودة».. سائق تاكسي المزاج بالفيوم

لم يجد الشاب الأربعيني «عبودة» وسيلة لتحقيق الثراء السريع، إلا عبر تجارة المواد المخدرة، خصوصاً أنّه عمل سائق تاكسي بالفيوم، لفترة طويلة، ولكنه لم يتمكن سوى من توفير قوت يومه، فاختار طريق «الشيطان» وتعرّف على بعض تجار الصنف بمحافظة الفيوم، وبدأ يأخذ منهم المواد المخدرة ويوزعها على راغبي التعاطي، وخصوصاً «الهيروين»، الذي كان يحوله إلى «تذاكر بودرة»، حتى سقط في قبضة المباحث، ليصدر بحقه حكم بالسجن المشدد 10 سنوات.

الحبس المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات بالفيوم

وانتهت أسطورة «عبودة تاجر البودرة»، اليوم السبت، حيث قضت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد إيهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد الحلواني، ومحمد الصاوي، وبحضور وكيل نيابة عبد الرحمن الحملي، وسكرتارية محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بالسجن المشدد 10 سنوات على «عبد الرحمن فاروق السيد»، وشهرته «عبودة»، 41 سنة، سائق تاكسي، ومقيم بدائرة بندر ثاني الفيوم، لإتجاره في المواد المخدرة.

تفاصيل ضبط تاجر مخدرات بحوزته 40 لفافة هيروين

تعود تفاصيل الواقعة إلى 27 فبراير الماضي، حينما تمكن النقيب عمر بهجت، معاون مباحث قسم شرطة ثاني الفيوم، من القبض على «عبودة»، بعد استخراج إذن من النيابة العامة، عقب ورود معلومات من أحد المصادر السرية بحيازته كمية كبيرة من لفافات «الهيروين» في منزله.

40 لفافة هيروين و20 ألف جنيه وهاتف محمول

وبالفعل خرج الضابط على رأس قوة من القسم، وبتفتيش المُتهم عُثر بحوزته على 40 لفافة «هيروين» خام، بقصد الإتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما تم العثور على مبلغ 20 ألف جنيه حصيلة البيع، وجرى تحرير المحضر اللازم برقم 727 لسنة 2021 إداري قسم شرطة ثاني الفيوم.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.