بعد اختطاف طفلة.. أهالي قرية بالفيوم يتوعدون المتسولين: «هنسلمكم للشرطة»

أثارت لافتة كبرى علقها شباب قرية تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حالة من الذهول والخوف والقلق للجميع، وتوّعد الأهالي خلالها الإمساك بأي متسول وتسليمه إلى الشرطة فورًا، مستخدمين لافتة كبرى علقوها في مدخل القرية دونوا عليها: «ممنوع دخول المتسولين داخل القرية.. سيتم تسليم أي متسول إلى الشرطة»، وذلك بعدما اختطفت إحدى المتسولات طفلة واصطحابها داخل «توك توك» الأسبوع الماضي، ثم تركها في محافظة الجيزة عقب سرقتها «2 غويشة ذهب» كانت ترتديهم الطفلة، فضلًا عن هاتفها المحمول، ثم تركتها في أحد الشوارع بالجيزة.

متسولة تختطف طفلة من قرية بالفيوم وتتركها في شوارع الجيزة

وقال مصطفى محمد، شيخ البلد بقرية تطون بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن القرية كانت في حالة من الفزع والخوف دامت لأكثر من 10 أيام، حيث قامت متسولة ترتدي النقاب بخطف طفلة صغيرة من القرية بعدما استدرجتها بدعوى شراء حلوى واصطحبتها في «توك توك» ثم خدرتها، وبعد أسبوع من البحث عُثر على الطفلة في أحد الشوارع بالجيزة بعدما نشر من عثر عليها صورتها على «مواقع التواصل الاجتماعي» فتمكنت أسرتها من الوصول إليها، وحينما عادت الطفلة أخبرت أسرتها بأنّ من اختطفتها أخذت منها الهاتف المحمول والأساور الذهبية التي كانت ترتديها.

الوحدة المحلية تحذر الأهالي من استقلال الـ «توك توك» الغير مرخص

وحذر نبيل نعيم رئيس الوحدة المحلية بقرية تطون، أهالي القرية، من التعامل بأي شكل من الأشكال مع الـ«توك توك» غير المرقم بملصق خاص بالوحدة المحلية ابتداءً من الأسبوع المُقبل، موضحًا أنهم غير مسؤولين عن أي «توك توك» مفقود الهوية هو وسائقه والمسؤولية تقع على المواطن نفسه لأنّه ساعده على إدارة عمل مخالف للقانون.

«إيدك في إيدينا نقضي على التكاتك الشمال»

وأضاف رئيس الوحدة المحلية بتطون، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً: «إيدك في إيدينا نقضي على الـ توك توك الشمال ونقدر نعرف الغريب عن القرية وتركب في أمان أنت وبيتك»، مُشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي شيء سيتمكنون من الوصول إلى صاحب الـ«توك توك» وعنوانه ورقمه القومي، وذلك في حالة التعامل مع الـ «توك توك» المرخص فقط.

الوحدة المحلية بتطون تطالب سائقي الـ «توك توك» بسرعة الترخيص

وطالب رئيس الوحدة المحلية بقرية تطون، سائقي الـ«توك توك»، بسرعة تسجيل الاسم والرقم القومي وتقديم فاتورة الشراء أو الترخيص بالوحدة المحلية، حتى لا يتم توجيه أي اتهامات له في أي وقائع مخالفة للقانون