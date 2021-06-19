المؤبد لهاربين والمشدد 10 سنوات لصياد قتلوا أمين شرطة بالفيوم

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، الدائرة الثالثة، بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد إيهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد الحلواني، ومحمد الصاوي، وبحضور وكيل النائب العام عبد الرحمن الحملي، السجن المؤبد غيابياً لكل من «عشري محمد إسماعيل»، وشهرته «عشري الحلو»، 33 سنة، هارب، سائق ومقيم عزبة »العادلي أبوكساه»، مركز أبشواي، و«ياسر أحمد رضوان»، 38 سنة، هارب، موظف ومقيم «العجميين»، بنفس المركز، كما قضت حضورياً بالسجن المشدد 10 سنوات بحق «جمعة عكاشة علي عبد المجيد الروبي»، 45 سنة، محبوس، صياد، مقيم بناحية «شكشوك».

المؤبد لشخصين والسجن 10 سنوات لآخر لإدارتهم جماعة إرهابية

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد للأول والثاني، والسجن المشدد 10 سنوات للثالث، في القضية المقيدة برقم 187 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 149 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، لقيامهم بإدارة جماعة إرهابية في 18 أغسطس 2015، تدعو لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أداروا مجموعة نوعية بجماعة الإخوان، تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشركة ومنشأتها.

المتهمون قتلوا أمين شرطة لغرض إرهابي

وجاء حكم المحكمة بعد ثبوت انضمام المتهمين لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وقيامهم بقتل المجني عليه «محمد عبد الوهاب إبراهيم»، أمين شرطة بمركز شرطة إهناسيا، عمداً مع سبق الإصرار والترصد وعقدوا العزم على قتله.

المتهمين قتلوا أمين شرطة مع سبق الإصرار والترصد

وأعد المتهمون الثلاثة سلاحاً نارياً، عبارة عن مسدس وذخائره، ودراجتين ناريتين، وتوجهوا سلفاً صوب المكان الذي أيقنوا سلفاً مرور أمين الشرطة منه يومياً، خلال ذهابه وإيابه من عمله، بناحية «كفر عبود»، متجهاً إلى عمله، وما إن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة طلقات نارية، استقرت إحداها في بطن المجني عليه، مما أدى إلى حدوث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزر القاتل، قاصدين من ذلك قتله تنفيذاً لغرض إرهابي.

حيازة المتهمين سلاح وذخيرة بدون ترخيص لاستخدامهم في أعمال إرهابية

كما حاز المتهمون وأحرزوا سلاحاً نارياً تقليدياً، عبارة عن مسدس 9 مم وذخائره، وذلك بقصد استخدامه في ارتكاب الجريمة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثاً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.