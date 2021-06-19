ميناء دمياط يسجل حركة صادر 1499 حاوية في 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط مساء اليوم السبت، أن أرصفة الميناء استقبلت 24 سفينة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19953 طناً، تشمل 1700 طن يوريا، و860 طن رمل، و693 طن نترات، و3800 طن مولاس، و8000 طن فوسفات، و4900 طن علف.

ميناء الإسكندرية يصدر قرارا بتوحيد طريقة احتساب الحد الأدنى للتخزين

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31614 طناً، تشمل 1956 طن خشب زان، و6494 طن أبلاكاش، و10670 طن ذرة، و938 طن زيت طعام، و5958 طن حديد، و2050 طن خردة، و3548 طن كلوريد إيثيلين.

قطار محمل بـ1315 طن قمح يتجه لصوامع شبرا مغادرا ميناء دمياط

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1499 حاوية مكافئة، تشمل حاصلات زراعية (أعشاب وبرسيم حجازي وريحان وفلفل)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا وسريلانكا.

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال حمولة 61 طن إلى باكستان

وفي المقابل، بلغ عدد الحاويات الوارد 104 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2770 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 64640 طناً، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23456 طناً.

وسجل الميناء مغادرة عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1290 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، و 2 قطار بعد أن فرغا 20 حاوية 40 قدم، و50 حاوية 20 قدم، قادمين من الإسكندرية والسادس من أكتوبر، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 1890 شاحنة.

اقرأ أيضا:-

وفد من الوكالة اليابانية يزور ميناء دمياط لبحث سبل التعاون

ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسالMARAN GAS TROY متجهة لباكستان