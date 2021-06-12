بنك مصر يمنح «ستار لايت» تمويلاً معبرياً بـ650 مليون جنيه لتمويل مشروع «قطامية كريكس»

منح بنك مصر شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية تمويلاً معبرياً بقيمة 650 مليون جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ مشروع «قطامية كريكس»، أحد المشروعات المتميزة للشركة، والذى يقدم نشاطاً خدمياً عمرانياً متكاملاً مقاماً على مساحة 42 فداناً بمنطقة القاهرة الجديدة.

حضر التوقيع محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمود بركة، رئيس مجلس إدارة الشركة، وشريف أبوطالب، عضو مجلس الإدارة المنتدب، والكثير من مسئولى الإدارة العليا بالشركة.

وقال البنك فى بيان، إن التمويل يأتى كخطوة فى إطار دعم وتطوير الخطط المالية للشركة، والتى تمكّنها من إتمام مشروعاتها بما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج بالقطاع العقارى الخاص، فى ظل نموه بشكل متسارع، بما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الاقتصاد المصرى، حيث تُعد الاستعانة بالتمويل البنكى لتنفيذ الخطط الاستثمارية للمطورين العقاريين ضرورية فى ظل محدّدات ومتغيرات السوق.

ويُعد توقيع بنك مصر لهذا التمويل استكمالاً لدوره الرائد فى مجال التمويل العقارى، حيث شارك البنك فى مبادرات البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، بهدف تعزيز قطاعى العقارات والإنشاءات لدعم الاقتصاد المصرى، وحرصاً من البنك على التسهيل على المتعاملين مع الأعضاء الفاعلين فى مجال التطوير والاستثمار العقارى، وذلك باعتبارهم إحدى الركائز الأساسية فى توفير مناخ استثمارى يلائم تطلعات السوق العقارية ككل، حسب البيان.

الجدير بالذكر أنه فى ضوء التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، استطاع بنك مصر خلال الفترة من يوليو 2020 حتى نهاية مايو 2021، الانتهاء من تمويل والمشاركة فى 14 مشـروعاً قـومياً بلغ إجمالى حجم تمويل تلك المشروعات 244 مليار جنيه، حيث بلغت حصة البنك فيها 110.6 مليار جنيه، وذلك فى قطاعات «الاستثمار العقارى، الخدمات المالية، الموانئ والخدمات العامة، النقل البرى والمواصلات، النقل البحرى، المقاولات والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

ويحرص بنك مصر دائماً، كونه مؤسسة مصرفية رائدة فى تمويل المشروعات، على الدخول فى المبادرات التى تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يُعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على جميع المستويات، وكون قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.