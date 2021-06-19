فلوكس بعد الحكم بحبسه: «موجود في بيتي وأتعرض لهجوم غير مبرر» (فيديو)

تعليقا على تأييد حبسه لمدة عام في قضية سب وقذف ياسمين عزت، سيدة الأعمال ولاعبة السلة السابقة بالنادي الأهلي؛ صرح الفنان أحمد فلوكس، بأنه لا يعرف لماذا تحدث معه هذه الأمور خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه ليس لديه تعقيب على أحكام القضاء بشكل عام، كاشفا أن الحكم ليس مؤيدا حتى الآن، وهناك درجات تقاضي أخرى سيمر بها قبل تنفيذ الحكم.

وقال «فلوكس»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن الإعلام ليس لديه أية خلفية عن القصة التي تسببت في حصوله على هذا الحكم، معللا ذلك بأنه لا يخرج للتصريح حول حياته الشخصية، مؤكدا أنه ليس محبوسا حاليا كما أشارت بعض المواقع.

وأضاف الفنان: «أنا موجود دلوقتي في بيتي والمحامين هيعملوا شغلهم»، مشددا على أنه يتعرض لحملة هجوم غير مبررة.

وحاول الإعلامي سيد علي، أن يتنبي مبادرة صلح بين الفنان أحمد فلوكس وسيدة الأعمال ياسمين عزت، لكنه رد على ذلك مؤكدا بأنه لا يرغب في ذلك على الإطلاق.

وتابع: «القصة مش قصة صلح، ومفيش بيني وبينها قصة ولا صلح، وأنا أصلا مش فاضي لا ليها ولا غيرها».

وكشف أنه عاد في الفترة الأخيرة إلى زوجته السابقة، والدة ابنه، كما أن يركز حاليا مع مسيرته الفنية فقط.

وكان قد تم تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس لمدة عام، بتهمة سب وقذف ياسمين عزت.