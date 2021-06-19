اجتماع موسع لمحافظ دمياط ولجنة الإدارة المحلية وأعضاء البرلمان

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت، مع أعضاء اللجنة ونواب البرلمان بغرفتيه عن محافظة دمياط، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد.

في بداية الاجتماع، رحبت محافظ دمياط بالنائب «السجيني»، ووفد لجنة الإدارة المحلية، مؤكدةً أن الزيارة تستهدف تحقيق التعاون المشترك بين المحافظة ومجلس النواب، والوقوف على معدلات تنفيذ جميع المشروعات التي يجري تنفيذها بمختلف القطاعات في المحافظة.

واستعرضت المحافظ أبرز الإنجازات التي شهدتها محافظة دمياط خلال الـ4 سنوات الماضية بالقطاعات المختلفة، وأكدت أن نسبة تغطية المحافظة بخدمات مياه الشرب قد بلغت 100%.

كما أكدت أنه تم بذل جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، لاستكمال المشروعات المتعثرة بقطاع الصرف الصحي، لتصل نسبة التغطية بعد الانتهاء من المشروعات الجارية 85%، إلى جانب العمل بعدد 12 مشروعاً بقطاع الصرف الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز كفر سعد.

وتتمثل مشروعات القطاع الصحي في تنفيذ 14 مشروعاً، بتكلفة إجمالية 346 مليون جنيه، من بينها استكمال تنفيذ مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام، بتكلفة قدرها 105 ملايين جنيه، وبنك الدم الإقليمي بتكلفة تقدر بنحو 28 مليون جنيه، بالإضافة إلى 12 مشروعاً يجري تنفيذها بقيمة 215 مليون جنيه.

كما قامت المحافظ بتسليط الضوء حول المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة»، والتي حققت دمياط بها المستهدف، والقوافل الطبية التي تجوب قرى المحافظة بشكل أسبوعي.

وواصلت المحافظ حديثها حول تلك القطاعات بتسليط الضوء على المشروعات الجارية والمنفذة بقطاع الشباب والرياضة، بقيمة إجمالية 165.5مليون جنيه، وكذا سرد أهم مشروعات قطاع الطرق والتنسيق الحضاري، بتكلفة قدرها 355 مليون جنيه.

وأكدت المحافظ الانتهاء من مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، وتسكين قاطني تلك المنطقة بالوحدات السكنية بالمشروع، كما تم الإعلان عن محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، كما تحدثت عن مخطط تطوير المناطق غير المخططة، بتكلفة قدرها 258 مليون جنيه، وذلك لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وإنارتها وإعادة تطوير المرافق وإقامة شبكات مكافحة الحريق.

وذكرت محافظ دمياط أنه تم تنفيذ الكثير من المبادرات لدعم قطاع الأثاث، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، خاصةً مع وجود أكبر كيان متكامل لصناعة الأثاث في الشرق الأوسط، والذي يتمثل في مدينة دمياط للأثاث.

كما تم عقد اتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتأثيث 2000 وحدة سكنية بمشروع إسكان أهالي المناطق العشوائية، والاشتراك في 19 معرضاً بعدد من محافظات الجمهورية.

وتطرقت محافظ دمياط، خلال اللقاء، للحديث عن أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا، والذي تجري إقامته بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، ويُعد أحد المشروعات المتعثرة منذ عام 2011، و افتتحه رئيس الجمهورية عام 2019، وأشارت أيضاً إلى إنشاء موقفين لسيارات الأجرة بمنطقتي شطا وعزب النهضة.

واستطردت المحافظ بالحديث عن أكبر مشروع تنموي تشهده محافظة دمياط خلال الفترة الحالية، وهو مجزر آلي ومحجر صحي وكوكر لتدوير المخلفات الحيوانية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لخدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها، والحفاظ على صحة المواطن.

وأكدت أن محافظة دمياط كانت أولى المحافظات بملف تقنين أراضي الدولة، مشيرةً إلى ما تم تحقيقه من مبادرات، بالشراكة مع الجهات والمنظمات الدولية، والتي يأتي أهمها الاتفاق على إنشاء مدرسة صناعية فنية بمدينة دمياط للأثاث، تحت إشراف معهد «دون بوسكو»، لإتاحة الخبرات الإيطالية في مجالات تصنيع الأثاث وميكانيكا السفن والتكييف، وإنشاء مشروع معالجة صرف صحي بقرية «طبل»، وأيضاً برنامج «حيّنا»، المقرر البدء في تنفيذه بمنطقة «الشعراء»، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

كما تم تنفيذ مشروع «المدينة الصديقة للنساء» بمدينة عزبة البرج، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي جرى افتتاحه الأسبوع الماضي، ويهدف إلى إتاحة كافة الخدمات للمرأة، وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه بالتعاون مع المجتمع المدني، لتنفيذ أعمال تطوير بمختلف المناطق، وتنفيذ مشروع «المدن الملونة» بمدينة رأس البر.

وتطرقت المحافظ، في حديثها، إلى المشروعات المستقبلية والمتعثرة، وجهود المحافظة مع نواب البرلمان، لاستكمال مستشفى الأمراض النفسية والإدمان بمدينة دمياط الجديدة، وتطوير استاد دمياط.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الزيارة تستهدف التقصي الميداني للمشروعات التي بدأ تنفيذها منذ 6 سنوات، لمناقشة عدد من الموضوعات، وتجميع بنية معلوماتية ،من خلال إلقاء الضوء على عدد من المشروعات، لإبداء الملاحظات الضرورية، وتحقيق التعاون لخدمة المواطن بشكل رئيسي، وتماشياً مع خطة الدولة نحو التنمية المستدامة، مشيداً بما تم تحقيقه من جهود حثيثة بكافة القطاعات، لتصبح دمياط قاطرة للتنمية المستدامة والشاملة، كما أثنى على جهود الشراكة مع المنظمات الدولية لتدعيم المحافظة باعتمادات مالية تستهدف تنفيذ مبادرات تخدم أبناء المحافظة.

وأشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة دمياط بجهود الدكتورة منال عوض، التي لمستها كافة المناطق بالمحافظة، مما حقق طفرة كبيرة وتحول كامل على أرض الواقع، وحرصها على التعاون مع أعضاء البرلمان لخدمة أبناء المحافظة.