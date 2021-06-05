نائبة «التنسيقية»: المبادرات الرئاسية في منظومة الصحية أحدثت طفرة

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نزولها للميدان للمشاركة في ثورة 30 يونيو كان من أجل المطالبة بإعادة «كفة الميزان» لوضعها الصحيح، وأن انجازات قطاع الصحة لم تكن عادية ولكنها كانت بالنسبة لنا متوقعة في ظل القيادة والإرادة السياسية الحالية، وأن مصدر توقعنا هو ثقتنا في قدرة الرئيس.

وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات، أنه يمكننا العمل بشكل أكبر طالما لدينا قيادة سياسية تمتع بالحماس والإرادة والقدرة على العمل والتحدى بالمواطن المصري قبل أي شيء، متابعة «حضرنا مع الرئيس مؤتمرات ومنتديات وشاركناه في الرأي وسمعناه وسمعنا وقرب مننا والفجوة اتكسرت لدرجة الإيمان والثقة إن ده أقل من العادي بالنسبة لرئيسنا، الرئيس في أكثر من مؤتمر يؤكد على العمل، وقالنا كل ما حد يضايقك اشتغل كل ما حد يتكلم عليك اشتغل».

وأشارت الدكتورة غادة على، إلى أنها من خلال متابعتها لعمل الرئيس السيسي من 7 سنوات، لمست اهتمامته بالقطاع الصحي بشكل إنساني حينما خصص 73 مليار جنيه من الموازنة لقطاع الصحة في 2019، منهم 23 مليار للتأمين الصحي الشامل، ليؤكد أن هناك هناك خطة شاملة وضعتها القيادة السياسية وتعمل الوزارات على تنفيذها حاليا، موضحة أن تطبيق التأمين الصحي الشامل خاص بالأسرة وليس الفرد فقط، وبدأ في بورسعيد وبعد ذلك في عدة محافظات من خلال 48 مستشفى نموذجي و29 مستشفى تابع للصحة و19 مستشفى جامعي.

الإصلاح الصحي للمصريين

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المبادرات تمت لتصحيح الرضا العام عند المواطن المصري، خاصة وأن الإصلاح الصحي للمصريين هو أقرب ما يلمس قلوبهم «المواطن لازم يطمن إنه لما يتعب هيلاقي علاج على أعلى مستوى، احنا بنقرب للحلم اللى أصبح واقعا ملموسا»، مشيرة إلى أن مبادرة 100 ميلون صحة وغيرها عمل عليها شباب من الجيل المعاصر، وأن مصر أصبحت تستطيع برئيسها وشبابها الواثق في قيادته، وأن مبادرة 100 مليون صحة تخطت حدود مصر، والصحة العالمية أشادت بمصر كأول دول تفعل ذلك وتم تعميمها على أفريقيا وأصبحنا نقود ولا نعالج فقط.

لافتة إلى أن المبادرات الرئاسية سهلت عدة أمور على صحة المرأة والطفل، مثل السمنة والنحافة والتقزم وغيرهم من الأمراض التى كانت تهمل قديما، وأن الإصلاح الصحي للمصريين كان فكرة أصبحت واقعا، مشيرة إلى أن قاعدة البيانات في التأمين الصحي الشامل تضمن أقصى استفادة للمواطن، لأن التاريخ المرضي يحمى المريض ويوفر معلومات وشفافية كبيرة للمريض وللطبيب المعالج، لأن هناك بعض المرضي من كبار السن لا يتذكرون تاريخهم المرضي وهو بذلك من أفضل سبل التحول الرقمي الصحي.

واختتمت الدكتورة غادة علي حديثها قائلة «احلم أن يتم تطبيق المبادرات كما نحلم بها، والمبادرات الرئاسية هي التى نفعت معظم الوزارات في الفترة الماضية، احلم أن يكون لكل وزارة مبادرة رئاسية ناتجة من عمل الوزارة، الرئيس السيسي وضع لنا الخطة الكبيرة ومهد لنا الطريق ولابد من العمل واستكمال المسيرة».