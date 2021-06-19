الصحة تكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز «تتحسن ببطء»

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان آخر أخبار دلال عبدالعزيز، وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز تشهد تحسنا ولكن بشكل بطئ جدا، لافتة إلى أن هناك مشاكل في الرئة وذلك بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وأكدت المصادر أنها ما زالت تحتاج إلى دعم أكسجين من خلال الأجهزة الطبية الخاصة بالتنفس الصناعى.

آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

وتابعت المصادر، خلال تصريحاتها، «لكى تستعيد الرئة عافيتها مرة أخرى يجب أن تأخذ الوقت الكافى من خلال وضعها على أجهزة التنفس، مشيرة إلى أنها حتى هذه اللحظة لا تعلم بوفاة زوجها ولكنها تشعر بأمور مختلفة حولها، وأكد المصدر أن عائلتها تشدد دائما على عدم تناول أي أخبار أو ظهور أي علامات تشير إلى وفاة الفنان سمير غانم من خلال الطاقم الطبي حتي لا تتدهور حالتها، كما أوضح مصدر طبي أن الفنانة إيمي وشقيقتها دنيا سمير غانم تظلان بجوارها في غرف منفصلة لمتابعة حالتها الصحية باستمرار، داعيا المواطنين بالاستمرار في الدعاء لها للخروج من هذه المحنة بحالة جيدة.

الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

ونشرت الفنانة ايمي سمير غانم ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز والراحل سمير غانم منشورا عبر موقع تبادل الصور «انستجرام» مطالبة المتابعين بالدعاء لوالدتها، وتفاعل المتابعون ونجوم الفن مع المنشور وقال «شيكو»:«كل الناس بتحبهم، وبتحبكم أوي»، وقال الفنان حمدي الميرغني: «ربنا يرحم أستاذنا ويسكنه فسيح جناته، ويقوم الأستاذة بخير وصحة يارب في أقرب وقت، وربنا يصبركم على ما بتلاكم»، وكتبت المنتجة شهد رمزي: «يارب تقوم بالسلامة، وربنا يصبر قلبك وقلب دودي».

وفي سياق متصل، تستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، كما تعمل الوزارة على تلقى كافة استفسارات المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وكذلك لفيروس والإجابة عليها من مصادرها الرسمية وطمأنة المواطنين للحفاظ على المنحني الوبائي للفيروس.