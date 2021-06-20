حظك اليوم الأحد 20-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يعد احترام المواعيد من أبرز الصفات الإيجابية التي يتميز بها مواليد برج الجدي، إذ يعشقون الدقة بشكل عام في مختلف الأمور الحياتية وبشكل خاص المواعيد.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر اليوم معاكس في منزل العمل وعليك أن تعبر عما تريد، ولكن بلباقة خاصة اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس بمواجهة برجك ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تتسرع في أحكامك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.