«المرض النفسي».. قاسم مشترك في قتل سيدتين لأطفالهما بالغربية وأسوان

رغم بعد المسافة أكثر من 1000 كيلومتر، إلا أن «المرض النفسي» كان القاسم المشترك وراء قيام اثنين من الأمهات بقتل 4 أطفال من أبنائهما، وإصابة زوج إحداهما، بمحافظتي أسوان والغربية.

الواقعة الأولى شهدها شارع طه الحكيم، بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، عندما أقدمت ربة منزل على قتل ابنها، الذي كان عائداً من صلاة الفجر، وفوجئ بمطاردة والدته لوالده، ممسكة في يديها سكيناً، وعندما حاول التدخل والسيطرة على الموقف، أصيب بطعنة نافذة في صدره، لقى مصرعه على إثرها، بينما أصيب والده بجروح قطعية وسحجات في الجسم.

وبعد ضبط المتهمة وإحالتها للتحقيق، تبين أنها تعاني من مرض نفسي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وعرض المتهمة على الطب النفسي، للكشف على قواها العقلية.

الواقعة الثانية، شهدها مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، أسفرت عن مقتل 3 أطفال أشقاء «يوسف ح. م.»، سنتين، و«زياد»، 5 سنوات، و«مكي»، 9 سنوات، وتبين أن وراء مقتل الأطفال الـ3 هي والدتهم، وتدعى «راوية ن.»، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية «قورتة 2»، التابعة لدائرة مركز شرطة نصر النوبة.

وتبين أنه أثناء سفر الزوج «حسين م. ع.»، 40 سنة، سائق، قامت زوجته بخنق أطفالها واحداً تلو الآخر، أثناء نومهم بمنزل جدهم لأمهم، في قرية «الدكا» بنصر النوبة، لمرورها بحالة نفسية سيئة، حيث تبين أنها مصابة بـ«مرض نفسي»، وتخضع للعلاج لدى أحد أطباء الأمراض العصبية بمدينة أسوان.

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث مركز شرطة نصر النوبة عن وجود شبهة جنائية وراء العثور على جثث 3 أطفال أشقاء داخل منزل والد الأم، بقرية «الدكا»، دائرة المركز، وجرى ضبط الأم للتحقيق معها في الواقعة.

وتلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بتلقيه بلاغ من مستشفى نصر النوبة المركزي، بوصول 3 أطفال جثث هامدة، وعليهم آثار خنق، وانتقل على الفور قيادات مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء أشرف إدريس، مساعد مدير الأمن، ورجال المباحث من المديرية ومركزي شرطة كوم أمبو ونصر النوبة.

وبعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي وتشريح الجثث لمعرفة بيان الوفاة، وجرى التصريح بدفن جثث الأطفال الـ3 بعد تسليمهم إلى ذويهم، لدفنهم بمقابر قرية «قورتة» بنصر النوبة.