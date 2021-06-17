«مريض نفسي» يطعن والده أثناء مشادة بينهما بالشرقية

أقدم شاب يعاني مرضاً نفسياً على طعن والده بأداة حادة، أثناء مشادة بينهما، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، حيث تم نقل الأب للمستشفى، وإلقاء القبض على الابن، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بتلقي قسم شرطة ثاني الزقازيق بلاغ من الأهالي بإصابة «م. ص.»، مكوجي، مقيم بشارع وادي النيل بدائرة القسم، بجرح طعني على يد ابنه.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وأثناء مشادة مع والده، تعدى عليه بالضرب مستخدماً سلاح أبيض «سكين».

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.