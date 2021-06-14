حديث المساء.. «مغارة علي بابا» في شقة الزمالك وأمراض القلب

تقدم «الوطن»، لقرائها ملخصًا بأبرز ما تم تناوله في برامج «توك شو» المسائية، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية في كل برنامج، حيث سلطت الفضائيات، الضوء على تفاصيل كنوز شقة الزمالك والجدل المثار حولها، وكل ما يتعلق بأمراض القلب بعد واقعة لاعب الدنمارك.

حيث الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي »، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أنه ثبتت أثرية القطع الموجودة في شقة «الزمالك» المعروفة إعلاميا بـ«مغارة علي بابا»، حيث ثبت أثرية 1991 قطعة، وبعض القطع تعود إلى العصر العتيق، أي منذ أكثر من 5 آلاف سنة، كما أن العملات النقدية التي اكتُشفت تعود إلى العصر البطلمي، منوها بأن القانون طالب من يمتلك أي قطعة أثرية بإخطار المجلس الأعلى للآثار.

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كما صرح الدكتور خالد أبو بكر، محام المستشار أحمد عبدالفتاح، مالك شقة الزمالك، التي وجد بداخلها مجموعة من القطع الأثرية، خلال تصريحات في نفس البرنامج، أن تاريخ أسرة موكله (المستشار وحرمه)، يعود إلى عدد من البشوات، الذين تقلدوا مناصب كثيرة خلال فترة الحكم الملكي بمصر، مؤكدا أن بعض الممتلكات المتواجدة بتلك الشقة، لا يعلم موكله بوجودها من الأساس، معللا ذلك بأن والدة حرمه تركت حقائب مغلقة بعد وفاتها، موضحا أن تلك الحقائب لم تُفتح منذ وقتها، مشددا على أن هذا هو حقيقة الأمر.

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قال الدكتور هاني الشهيدي، نائب رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ورئيس وحدة طب القلب الرياضي بمعهد القلب القومي، إن أي لاعب معرض أن يحدث له ما حدث مع اللاعب الدنماركي في أي وقت.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc أن اللاعب أصيب بتوقف مفاجئ لعضلة القلب، ولولا أجهزة الإنعاش القلبي التي استخدمها المسعفون لفقد حياته، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة كانت متواجدة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر قبل حوالي الـ عامين.

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قالت الدكتورة ناجية فهمي، أستاذ المخ والأعصاب وطب القصر العيني، إن الجين الموجود في جسم الإنسان، يضم بروتين يغذي الحبل الشوكي والخلايا العصبية الحركية فيه، التي تعمل على تحريك الأقدام واليدين، ولكن إذا حدث خلل يحدث ضمور في العضلات عند الأطفال.

ولفتت خلال استضافتها برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON »، أمس الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن هذا المرض ينتشر عند زواج الأقارب ولكن قد يحدث نتيجة زواج عادي، مشيرا إلى أن شخصا من كل 50 شخص يحمل الطفرة التي تسبب ضمور العضلات.

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قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، أستاذ القلب، إن الريجيم يجب أن يضم الدهون والكربوهيدرات والبروتين، لأن غياب أحد العناصر يؤثر على الجسم، مطالبا بوجود نشويات وسكر بكميات قليلة.

وأضاف «الحديدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه يجب تناول الطعام بشكل مناسب لأن الشخص قد يمتلك عضل قوي بعد تطبيقه نظام غذاء البروتين وتناول ما يعرف بـ«بودرة البروتين» لكن في الوقت نفسه يؤثر هذا الأمر على القلب والمعدة والكبد والكلى.

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علقت الدكتورة عالية حسن، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على إغماء نجم الدنمارك «إيركسون»، قائلة في معظم الأوقات يكون بسبب اضطراب في كهربة القلب، لأنه توقف مفاجئ للقلب، فقد يكون بسبب خلل في كهربائية القلب أدى لحدوث ارتجاف، وغالبا ما يكون بطيني، وهو الذي يؤدي لتوقف القلب، أو وجود سبب من الأصل في القلب ولم يكن الشخص يعرفه أو لم يشخصه أحد، إذ يمكن أن يكون لديه تضخم في عضلة القلب.

وأضافت «حسن» خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن الرياضيين يكون لديهم نوع من التضخم الفسيولوجي، وهذا ليس مرضا، متابعة «أي رياضي هنلاقي نبضه بطئ شوية ويبقى فيه تضخم فسيولوجي».

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