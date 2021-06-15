«ورم ودعامة في القلب وكورونا».. أزمات صحية واجهت ميار الببلاوي

عانت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، منذ فترة، من عدد من الأزمات الصحية شغلت جمهورها والسوشيال ميديا، كان آخرها إجراؤها عملية جراحية أعلن عنها ابنها عبر حسابها على «فيسبوك».

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الأزمات الصحية التي تعرضت لها ميار الببلاوي..

عملية جراحية لإزالة ورم

أعلن محمد ابن الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، السبت الماضي، خضوع والدته لعملية جراحية في أحد المستشفيات الكبرى في مصر، وكتب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلًا: «الحمد لله ماما طلعت من العملية حالًا، وبطمنكم بجد إني جنبها وهي خارجة من عملية، دي نعمة، شكرًا يا رب».

وعلمت «الوطن» من مصدر مقرب من الفنانة ميار، أنها إزالة ورم في الرحم وفي انتظار نتيجة التحاليل.

ميار الببلاي تركيب دعامة في القلب

كما سافرت ميار في نوفمبر العام الماضي إلى أمريكا لإجراء عملية تغيير دعامة بالقلب، وأعلن ذلك ابنها عبر حسابها بـ«فيس بوك» عن تعرض والدته لأزمة صحية استدعت احتجازها داخل غرفة العناية المركزة قائلًا: «أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم»

شائعة وفاتها بكورونا

وبعد إجرائها العملية الجراحية بأيام تداول رواد السوشيال ميديا شائعة وفاتها لتظهر رغم مرضها وتنفي الخبر عبر حسابها بفيسبوك قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله خلوني توفيت وكمان بالكورونا، طب أقول إيه بس الناس دي بتعمل كده إزاي، حسبي الله ونعم الوكيل لمجرد يزودوا عدد المشاهدات واللايكات، ومش مهم إنهم يفولوا على الناس ولا إنهم يتعبوا نفسيته».

وأضافت «اللي فاكراه إنهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربه أوام، وأنا مش خايفة من لقاء الله لا خوف ولا فزع من لقاء الله، ومن أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه بس بلاش في الغربة، ونفسي أشوف ابني وأمي حرام عليكم».

واختتمت ميار الببلاوي، كلامها بقولها «ادعوا لي أرجع بالسلامة بعد الحمد لله ما اتحسنت صحتي وجاية قريب، لله الأمر من قبل ومن بعد».

إصابة ميار بفيروس كورونا

أصيبت ميار بعد عودتها من أمريكا بفترة قصيرة بفيروس كورونا، وعزلت نفسها منزليا لمدة أسبوعين واستطاعت التغلب على الفيروس.