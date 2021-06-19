لميس الحديدي تغازل هاني شاكر بعد «اللوك الجديد»: «الجرأة دي جت منين؟»

غازلت الإعلامية لميس الحديدي، المطرب هاني شاكر، نقيب المهن التمثيلية، على الهواء مباشرة، بعد صورته الأخيرة التي ظهر فيها بـ«البايب» والقبعة، والتي خطفت الأنظار لظهوره، وكأنه شاب صغير السن، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on».

وقالت «الحديدي»: «أمير الغناء العربي هاني شاكر دايما بيفاجئنا، ممكن يفاجئنا بأغنية جديدة أو لحن جديد أو كلمات جديدة، ومن بين 600 أغنية هو دايما ملك الرومانسية وله استايل وطريقة في الغناء معتادة، رجل كلاسيكي بمعنى الكلمة».

وتابعت: «المفاجأة المرة دي كانت كبيرة جدا، وكانت فوق الاعتياد، المفاجأة كانت في صورة، الصورة دي بصيت عليها شخصيا وقولت مين ده؟ قالوا لي ده هاني شاكر!.. هل تتوقعوا أن يكون هذا الشخص أمير الغناء العربي هاني شاكر في ثوبه الجديد.. مين ده الشاب الجميل الوسيم اللي بالبايب، الجرأة دي جت منين؟».

من جانبه كشف الفنان هاني شاكر كواليس الصورة وذلك خلال لقاء بالبرنامج، قائلا: «فريق العمل معايا كان لهم فكر مختلف لما قعدنا عشان نعمل صورة الغنوة الجديدة، لأنها في حد ذاتها غنوة جديدة عليا، وديتني في سكة جديدة عليا، لحد ما وصلنا للشكل الكلاسيكي الأوروبي الإيطالي، اللي هو شكل مختلف عني»، ووجه حديثه للإعلامية لميس الحديدي ساخرا: «مجبتش البورنيطة عشان تعرفيني».

ويستعد الفنان الكبير هاني شاكر، لطرح أغنيته الجديدة «لو سمحتوا» التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، بسبب اللوك الخاص به الذي ظهر قريبا من شبه المحقق الذكي شارلوك هولمز.

وأوضح شاكر لـ«الوطن» أن الأغنية الجديدة مفاجأة قوية لجمهوره لكونها التعاون الأول بينه وبين الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي والموزع المغربي جلال الحمداوي.

أشار إلى أن فكرة الأغنية جديدة ومختلفة، ولذلك فضل أن يقدمها بأسلوب وشكل جديد ومغاير مع المخرج نضال هاني.