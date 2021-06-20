عودة إصابات كورونا.. ارتفاع بروسيا وحظر في عمان وحجر صحى بتونس

تشهد عدد من دول العالم عودة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ما اضطر بعضها لفرض حجر صحى شامل وعودة الحضر الليلى مجددا رغم حملات التطعيم ضد كوفيد 19.

روسيا

وسجل فريق العمل الوطني الروسي المختص بمكافحة فيروس كورونا اليوم السبت 17906 حالات إصابة جديدة بالفيروس، بواقع أكثر من ضعف العدد اليومي للإصابات منذ مطلع يونيو الجاري.

وسجل أكثر من نصف الإصابات الجديدة في موسكو، حيث تضاعف عدد الحالات ثلاث مرات هذا الشهر.

وأثار ارتفاع عدد حالات الإصابة القلق بين المسؤولين الذين شددوا الإجراءات بغية عرقلة التفشي.

وأمرت موسكو والمنطقة المحيطة بها ومنطقتان روسيتان أخريان هذا الأسبوع بتلقيح إلزامي للعاملين في قطاعات التجزئة والتعليم وقطاعات الخدمات الأخرى.

كما أغلقت موسكو صالات الطعام الكائنة في مراكز التسوق، وقصرت عمل المطاعم والحانات في العاصمة على توصيل الطلبات من 11 مساء حتى 6 صباحا.

ويقاوم الروس على نطاق واسع التطعيمات ولم يتلق سوى حوالي 12% من السكان جرعة لقاح وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وجرى تسجيل نحو 5.3 ملايين حالة إصابة في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 146 مليونا، مع 128911 حالة وفاة بسبب الفيروس، لكن خبراء يعتبرون أن العددين أقل من الواقع.

البرازيل

وأعلنت البرازيل، السبت، تسجيل أكثر من 500 ألف وفاة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد.

وبلغ متوسط عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة، أكثر من 2000 وفاة، ما يضع البرازيل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد الوفيات بها 600 ألف حالة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأكد وزير الصحة مارسيلو كيروغا أن العدد الرسمي للوفيات تجاوز 500 ألف.

وكتب كيروغا، على حسابه في «تويتر»: «أعمل بلا كلل لتطعيم جميع البرازيليين في أسرع وقت ممكن وتغيير هذا السيناريو الذي ابتلينا به منذ أكثر من عام».

وتتجاوز الإصابات اليومية بفيروس البرازيل أكثر من 70 ألف إصابة، في الوقت الذي جرى فيه تطعيم 11.4 بالمائة فقط من السكان بشكل كامل، وفقا للحكومة.

الهند

وحذر مدير معهد الهند للعلوم الطبية رانديب جوليريا، اليوممن الموجة الثالثة من فيروس كورونا، قائلا "إنه يمكن أن يضرب البلاد خلال من ست إلى ثماني أسابيع المقبلة، ونحتاج إلى العمل بقوة لمنع موجة كبيرة أخرى".

وشدد جوليريا - بحسب صحيفة هندوستان تايمز- على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المناسب لمواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بارتداء أقنعة الوجه ومعايير التباعد الاجتماعي وكذلك الإسراع في تطعيم أكبر عدد من السكان، مقترحا وضع استراتيجية مراقبة صارمة في البؤر الساخنة لفيروس كورونا وعمليات الإغلاق في حالة حدوث أي زيادة كبيرة.

وفيما يتعلق بإجراءات الإغلاق كوسيلة للسيطرة على تفشي المرض، قال جوليريا «الإغلاق على المستوى المحلي لا يمكن أن يكون حلا؛ لأنه يؤثر سلبيا على الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من تأثير القيود السابقة».

سجلت الهند 60 ألفاً و753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليوناً و823 ألفاً و546 شخصاً فيما سجل 1647 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 385 ألفا و173 حالة.

عمان

وفى عمان قالت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في عمان، السبت، إن السلطنة ستعيد فرض حظر التجول وستعلق جميع الأنشطة التجارية من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19.

وقالت اللجنة في بيان، إن الحظر الذي سيبدأ الأحد سيقيد حركة الأفراد والمركبات باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل.

واتجهت الإصابات في عمان للارتفاع منذ يناير الماضي، وسط زيادة ملحوظة منذ تراجعها في أوائل مايو.

وأشارت أحدث أرقام وزارة الصحة، الخميس، إلى أن البلاد سجلت 2015 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 242723، بينما بلغ إجمالي الوفيات 2626 وفاة.

تونس

وأعلنت السلطات التونسية إقرار الحجر الصحي الشامل وإغلاق الولايات التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا اعتبارا من يوم الأحد.

ودفع الارتفاع الكبير في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في ولاية القيروان وسط تونس الأهالي إلى إطلاق نداءات استغاثة تطلب تدخل الجيش لتطبيق الإجراءات الوقائية

وتشهد الولاية منذ ما لا يقل عن أسبوعين تأزما كبيرا في ظل تنامي انتشار فيروس كورونا، إذ أكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان محمد رويس، أن نسبة الفحوص الإيجابية من بين إجمالي الفحوص بلغت 50%.