طبيبة أمريكية: عقار السكر المكتشف حديثا طفرة علاجية أمنة

طفرة دوائية يشهدها العالم في علاج مرض السكر، بعدما جرى طرح عقار «تروليستي» الأمريكي، وهو عبارة عن حقنة أسبوعية تتيح التحكم في مستوى السكر بالدم، مع تجنب المريض لكثير من الأضرار الناتجة عن مرض السكري على المدى الطويل، ليكون الأول من نوعه في العالم.

وجرى توفير العلاج من خلال «ايفا فارما»، إحدى شركات الأدوية الوطنية المصرية، الوكيلة عن شركة «ليلي» الأمريكية الرائدة في مجال ابتكار علاجات السكر، حرصًا على تقديم كل ما هو جديد للمريض.

طبيبة: عقار «تروليستي» أمن وفعال وهو حقنة أسبوعية

وعن العلاج الأمريكي قالت الدكتورة دورثي شاك، استشاري أمراض الباطنة، إنه لأعوام طويلة ظل مرض السكر يشكل الكثير من المعاناة في ظل غياب فعال يمكن الاستمرار عليه، وبعضها يكون له تأثيرات جانبية خطيرة، موضحا أن هناك بعض الأدوية تسبب أمراضا مثل القلب ومشكلات في المعدة والصحة العامة للمريض.

الدواء الأمريكي الجديد يُجنب الجسم الإصابة بنوبات نقص السكر

وأضافت «دورثي» لـ«الوطن»، أن العلاج الجديد والمعروف باسم «تروليستي»، يعد تطورا كبيرا في علاج مرضى السكر، إذ يكون العلاج فعالا من خلال جرعة أسبوعية، مشيرةً إلى أن مهمة العقار التحكم في نسبة السكر في الدم لدى المرضى من النوع الثاني، حيث يساعد على إفراز الأنسولين للجسم، وبالتالي يقلل مقاومة الأنسولين وضبط مستوى السكر دون حدوث نوبات نقص في السكر.

وتابعت استشاري أمراض الباطنة، أن العقار يعمل علي تحفيز البنكرياس لإفراز الأنسولين بعد الاكل، ويقلل من إفراز هرمون الجلوكاجون، مما يجعل مستوى السكر في الجسم أكثر اتزانا، لافتة إلى أن التجارب العلمية أثبتت أنه ساهم في خفض نسبة الخطورة والأمراض الجانبية التي تسببها الأدوية الأخرى، فهو آمن على الكثير من المرضى.