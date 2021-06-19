وزير التعليم: «عملنا ملحمة بامتحان 22.5 مليون طالب ومحدش اتكلم»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك في منظومة التعليم المصري قبل الجامعي 24 مليون طالب، تم امتحان منهم 22.5 مليونا، ولم يتحدث أحد عن هذا الأمر في الوقت الحالي، ويركزون على الثانوية العامة فقط، «عندنا 22.5 مليون طالب امتحنوا وطلعت النتائج بتاعتهم، بما في ذلك الشهادة الإعدادية».

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك ملحمة كبيرة في الدبلومات الفنية تحدث الآن، حيث تشهد الفترة الحالية امتحانات الدبلومات الفنية، كما أن انتهاء 22.5 مليون طالب من الامتحانات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» يُعد رقم فلكيا، مؤكدًا أن الدبلومات الفنية، سنتنهي من الامتحانات خلال الفترة القادمة.

وعن الثانوية العامة، أكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بأشياء غير مسبوقة في الثانوية العامة، فتم الإعداد لـ3 امتحانات تجريبية، «2 منهم عدوا، والثالث يوم الإثنين للشعبة العلمية، والثلاثاء للشعبة الأدبية، والأربعاء لطلاب المنازل واللي بيعيد السنة، وباقي الامتحانات سيتم عقدها عبر التابلت من المنازل».

وتابع: «الامتحانات دي هتبقى محكاة للي هتبدأ نهاية يوم 10 يوليو، الطلاب مش محتارين خالص، الدوشة دي للأسف من أولياء الأمور، وبعض المعلمين، القصة أبسط من كده، امتحان بسيط جدا، أبسط مما سبق، ورقة فيها الأسئلة، وكلها اختيار من متعدد، ومش مطلوب منه يكتب حاجة لا خطوات في الرياضة ولا كمياء ولا تعبير ولا حاجة».

وواصل: «عاملين كل الحوار ده على ورقة هيحطوا فيها دوائر، سودوا الدائرة اللي اخترتوها، فيه ناس بتقول عاوزين ندرب ولادنا على تظليل الدائرة، أو لو التظليل بره حدود الدائرة إية اللي هيحصل؟ دي مش تفاصيل، ده نوع من الهيستريا، 17 أو 18 سنة مش عارف يظلل دائرة، كانوا بيعملوها في الحضانة».