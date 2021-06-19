أهم مراجعات اللغة العربية.. شرح وافٍ وأسئلة لن يخرج عنها الامتحان في الأدب

تقدم جريدة «الوطن» بثا مباشرا لأهم مراجعات اللغة العربية الثانوية العامة، يقدمها أسامة عزالدين كبير معلمي اللغة العربية، وذلك من خلال شرح وافٍ وأسئلة لن يخرج عنها الامتحان في الأدب.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حث طلاب الثانوية العامة 2021 على الاستفادة من منصات التعلم الرقمية التي وفرتها الوزارة، موضحا أنها تساعد الطلاب على فهم مخرجات التعلم، والتدريب على طريقة الأسئلة الجديدة التي تعقد بها الامتحانات، مشددا على الطلاب بمتابعتها.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن المنصات التعليمية تتيح للطلاب فرصة التعرف على شكل الورقة الامتحانية النهائية، مؤكدا أنه يجب على الطلاب الالتزام بمتابعتها جيدا، موضحا أنه تبث فيديوهات تعليمية على هذه المنصات على مدار الساعة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز روابط القنوات والمنصات التعليمية لطلاب الثانوية العامة 2021:*⁩بنك المعرفة المصري

https://www.ekb.eg/

⁦⁩*نظام إدارة التعلم

https://lms.ekb.eg/

⁦⁩*بوابة التعليم الإلكتروني

http://elearning1.moe.gov.eg

⁦⁩*منصة نجوى التعليمية

https://www.nagwa.com/ar/

*⁦⁩قناة مدرستنا 2 تردد 1206 رأسى على التليفزيون.

⁦⁩*قناة مدرستنا 2 على اليوتيوب.

https://www.youtube.com/c/Madrasetnasecondary/videos

*منصة حصص مصر التعليمية.

https://www.hesas.eg/home

*قناة مصر التعليمية تردد 11747رأسي.

https://www.youtube.com/.https://adminlive.elwatannews.com/EgyptianEducatio.https://adminlive.elwatannews.com/playlists

*منصة ديسكفري ايديوكيشن.

https://discoveryeducation.ekb.eg/curriculum/secondary/

⁦⁩*منصة البث المباشر من خلال وزارة التربية والتعليم.

https://stream.moe.gov.eg/

⁦⁩*منصة المذاكرة الرقمية.

https://study.ekb.eg