طلاب الدبلومات الفنية بمطروح ينهون امتحان اللغة العربية دون شكاوى

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية 2021، في مدينة مرسي مطروح وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة، بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة أن الطلاب أدوا امتحان اليوم الأول في مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، وكان في مستوى الطالب المتوسط، وورقة الأسئلة واضحة وجيدة الطباعة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021.. تعليم مطروح لم يتلق شكاوى

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح صحفي، إن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمطروح، الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية 2021، لم تتلقَ أي شكاوى، من أولياء الأمور أو الطلاب، ولم يحدث في اللجان أي نوع من الشغب أو الفوضى، بالإضافة إلى التزام الجميع بقواعد الامتحانات المعلن عنها للجميع على موقع الوزارة والصفحة الرسمية لتعليم مطروح على السوشيال ميديا.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021.. منع إستخدام التليفونان باللجان

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه جرى التشديد على منع إستخدام التليفونات المحمولة داخل اللجان الامتحانية باستثناء رئيس اللجنة فقط من أجل التواصل مع المديرية أو الإدارة التعليمية إذا لزم الأمر.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021.. إجراءات احترازية مشددة

وأوضح أن جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2021، على مستوى محافظة مطروح والبالغ عددهم ثلاث وعشرين لجنة التزمت بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن مع وجود 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان وفقا للتعليمات الوزارية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان مع ارتداء الكمامات الطبية، ورش وتعقيم اللجان قبل الامتحانات، وسيجرى التعقيم بعد الإنتهاء من الامتحان.