حظك اليوم الأحد 20-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج الحوت قلوبا نقية شديدة الطيبة، ولديهم عاطفة شديدة فضلا عن أنهم يمتلكون مواهب إبداعية.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية والمهنية ومراجعتها وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وحضورا، وقد تكتشف اليوم أمورا خافية تساعدك على الوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.