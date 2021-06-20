من قالي يا حقيرة لـ«مسامحاه».. القصة الكاملة لأزمة رمضان وسميرة عبدالعزيز

خلال الأيام الماضية، كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز عن تعرضها للإهانة من الفنان محمد رمضان، وتطاوله عليها بالسباب، بسبب رفضها المُشاركة في أحد المسلسلات التي يؤدي بطولتها، مجسدة شخصية والدته.

وقالت سميرة عبدالعزيز في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنها فوجئت بالفنان محمد رمضان، يُراسلها عبر تطبيق «واتس آب»، مرسلًا لها شتائم وإهانات ووبخها، متابعة: «لاقيته بيبعت لي ويقول لي يا حقيرة يا شحاتة، أنا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه».

وأكدت أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، لا سيما أن رفض عروض فنية أمرٌ عادي، لا يُقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه، لافتة إلى أنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان، في أحد المسلسلات التي قام ببطولتها.

سميرة عبد العزيز: «مش هعمل فيه محضر علشان شتمني»

وبعد ذلك علقت الفنانة سميرة عبد العزيز على هجوم «رمضان» وسبه لها، قائلة: «المسامح كريم وهو زي ابني» مؤكدة أنها لن تحرر بلاغًا ضده، وأوضحت في تصريح سابق لـ«الوطن»: «لا مش للدرجة دي.. أكيد مش هروح أعمل فيه محضر علشان شتمني المسامح كريم ومحمد زى ابني علشان كدا أنا مسمحاه وإحنا الكبار لازم نسامح ونستحمل».

وأضافت الفنانة سميرة عبد العزيز قائلة: «والله أنا ما أعرفه وعمرنا ماتقابلنا ولا عمري شوفته ولا حتى جمع بينا شغل، الحاجة الوحيدة اللي حصلت إنه أتعرض عليا دور معاه في عمل ورفضته لكن مفيش بينا أي أعداء أو خصومة»، مؤكدة بأنها ليست غاضبة منه.

محمد رمضان: «الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق»

ومن جانبه علق الفنان محمد رمضان على تلك الازمة التي أثارتها الفنانة سميرة عبد العزيز من خلال صفحت الرسمية على «فيسبوك»، ونشر «رمضان» مقطع فيديو أكد فيه بأن هذا الموقف الذي سردته الفنانة لم يحدث.

وقال «رمضان» خلال مقطع الفيديو: «ليا حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبدالعزيز، الكلام اللي قالته لم يحدث على الإطلاق، وعمري في حياتي ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي، سواء إني أكلمها في أجرها كام وأقول إنها شحاته وأن ظفر أمي برقبتها».

متابعًا: «عمري في حياتي ما تكلمت مع حد بالأسلوب دي، وعمري في حياتي ما تكلمت مع حد في التفاصيل دي، وأكثر شيء أسعدني قبل ما بيان التوضيح ده أن جمهوري مصدقش، دي أكتر حاجة بسطتني، ده توضيح، ومنتظر رأيكم في أغنية ثابت على اليوتيوب وكل المنصات السمعية، ثقة في الله نجاح دايما، وربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة».

ابنة سميرة عبدالعزيز تمنعها من الحديث عن محمد رمضان

وعلى جانب أخر ولتهدئة الموقف، علمت «الوطن» أن ابنة الفنانة القديرة ترد على هاتف والدتها، وترفض الحديث مع الإعلاميين والصحفيين، وألغت جميع مواعيد والدتها مع الصحفيين، التي كانت قد حددتها الفنانة خلال الساعات الماضية، وذلك لمنعها من الحديث عن أزمة محمد رمضان، مؤكدة لهم أن والدتها لن تتحدث في هذا الأمر مطلقا مرة أخرى، مشيرة إلى أن هذا الأمر مجرد أزمة حدثت منذ سنوات وانتهت، حيث كان عدد كبير من القنوات والصحفيين، قد طالبوا الفنانة القديرة بالحديث عن تلك الأزمة وإيضاح تفاصيلها، وهو ما رأته ابنتها يزيد الأزمة اشتعالًا، وقد تُدخل والدتها في قضية «تشهير وسب وقذف» وعلى أثره قامت بمنعها من الحديث.