«الدود أكل رجليها».. «مسنة» أخوها طردها وعاشت تحت شجرة سنتين بالدقهلية

قدمت جريدة «الوطن» بثا مباشرا، مع مسنة تدعى «آمال»، تروي مأساتها، بعدما عاشت أسفل شجرة عامين بالدقهلية، بعدما طردها أخوها، ونقلها لدار رعاية بالمنصورة.

وقالت «آمال» إن بعد وفاة زوجها خرجت للشارع بعدما تركت منزلها، وبعد زواج ابنتها ظلت في الشارع لمدة 3 أشهر، «كنت نايمة تحت الشجرة، الدود بياكل في رجليا، تعبت والله، ومحدش جه يسأل عني ولا حتى بنتي، أخويا خد أرضي وبيتي غصب مني، تعبت».

وتابعت: «كانوا 13 قيراط وبيت، خدوهم مني أخويا، وباعهم ومعرفش عنهم حاجة ورماني في الشارع، ولما روحت له البيت وقولتله خدني مرضاش، فطلعت نمت في الشارع 3 شهور، ورجلي تعبت من قلة العلاج وقلة حقن السكر».