«هاسترك وهاتجوزك».. عامل يجبر فتاة على ممارسة الرذيلة في الدقهلية

أوهم عامل فتاة في محافظة الدقهلية، برغبته في الزواج منها، واستدرجها إلى مسكنه في إحدى قرى مركز المنصورة وعاشرها معاشرة الأزواج كرهًا عنها، وأجبرها على تكرار تلك الأفعال، تحت زعم الزواج منها ليستر أمر فعلته، إلا أنها عندما شعرت أنه يتلاعب بها، توجهت إلى مركز المنصورة، وحررت محضرا ضده، وحكت به ما حدث بينهما، وبالقبض عليه اعترف بفعلته، وتبين أن الفتاة عمرها أقل من 18 عاما، فأمرت النيابة بحبسه، وأمر المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بإحالته إلي محكمة جنايات المنصورة.

«ندى» تتهم عامل باستدرجها إلى منزله بعد علاقة عاطفية بينهما

وأكدت «ندى. ت»، ربة منزل ومقيمة بإحدى قرى مركز المنصورة في تحقيقات النيابة العامة، أنها إثر قيام علاقة عاطفية بينها والمتهم «رشدي. ح. ر» 24 سنة عامل، استدرجها لمسكنه، وعاشرها معاشرة الأزواج كرها عنها، وأجبرها على تكرار تلك الأفعال تحت زعم الزواج منها، لستر أمر فعلته.

القبض على المتهم واعترافه بفعلته

وتمكنت مباحث مركز المنصورة، بالقبض علي المتهم، وبعرض علي النيابة العامة اعترف بفعلته، فأمرت النيابة العامة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه بالكشف الموضعي على المجني عليها، تبين أن غشاء بكارتها به ثلاث تمزقات كاملة مندملة الحواف، وأنها ثيب من مدة طويلة.

المحامي العام يأمر بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات

وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول النيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة القضية رقم 12024 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 1449 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة «رشدي. ح. ر»، 24 سنة، عامل مقيم بإحدى قرى مركز المنصورة لأنه في غضون شهر يناير لعام 2021، وبتاريخ لاحق عليها بدائرة مركز المنصورة، محافظة الدقهلية، حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز الثمانية عشر عاما من العمر، واقع المجني عليها «ندى. ت»، بأن حسر عنها ملابسها وعاشرها کرها عنها، وعاود أفعاله غير مرة، بعد أن أوهمها بزواجه منها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقرر المحامي العام الأول، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة، لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وبندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.