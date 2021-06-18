زوج سيدة الدقهلية ينفي تطليقها دون علمها: رجعتها بورقة رسمية

لم تتوقع الزوجة التي طالما حلمت بـ«عُش الزوجية» مع رجل يكون لها سند في رحلة الحياة القاسية، أن تكتشف يومًا ما حين ذهبت لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، بأنها «مُطلقة» وهو الخبر الذي وقع عليها كالصاعقة؛ لأن زوجها لم يخبرها يومًا ما بهذا الانفصال.

وفتحت نيابة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية تحقيقا حول شكوى «زوجة الدقهلية المطلقة» بعد أن اشتكت من طلاقها من زوجها بدون علمها ولم تكتشف الأمر إلا بعد مرور 6 سنوات من تسجيل طلاقها رسميًا في السجلات الرسمية، وهي القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.

وباستدعاء الزوج لسماع أقواله في النيابة العامة، فجر مفاجأة بتقديم وثيقة رسمية بأنه استرجع زوجته عقب طلاقها وفي المدة الرسمية للمراجعة، مؤكدا أنه استلم الوثيقة من الأحوال المدنية بالسنبلاوين دون أدنى مشكلة، وأنه لم يتم أي طلاق رسمي بعد الطلاق الأول.

النيابة تفتح تحقيق في شكوى الزوجة المطلقة

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الزوجة الشاكية والتي أكدت أنها لم تعلم بطلاقها ولم تصل إليها أي إفادة بالطلاق، كما أنها لا تعلم شيئًا عن المراجعة، وأنها عندما ذهبت لتجديد البطاقة وجدت أن المسجل رسميا أنها مطلقة، وأنها كانت تعيش مع زوجها طوال هذه الفترة دون أن تعلم بأمور الطلاق، مؤكدة أنه عندما حدثت بعض المشاكل بينهما رفعت دعوى مشاركة في مسكن الزوجية على أساس أنها زوجته، وأخذت أطفالها وأقامت معه، ولم يحدث مطلقا أن وصلها أي إعلان بالطلاق أو إعلان بـ«الرجعة».

الزوجة: مش عارفة أنا متجوزة ولا مطلقة

وتعجبت الزوجة مما يحدث لها، وقالت «الوطن»: «إنها منذ يومين كان الزوج يقول إنها زوجته شرعًا لكنها ليست زوجته رسميا، والآن يدعي أنني زوجته رسميًا لكنها ليست زوجته شرعًا لوجود 3 طلاقات بائنة، ولا أعرف أين الحقيقة».

الزوج يقدم وثائق المراجعة من الطلاق

ومن جهة أخرى، استمعت النيابة العامة لأقوال الزوج في الواقعة، والذي تقدم بوثيقة رسمية من ورقتي الطلاق والراجعة، مؤكدا أنه في عام 2015 حدث بعض المشاكل فقام بطلاق زوجتين في نفس الوقت، وبعدها قام بعمل إرجاع لهما في نفس الوقت وتم إعلانهما على عنوان مسكنه حيث كانتا تقميان معه.

وطعن محامي الزوجة في صحة الأوراق المقدمة للنيابة العامة، والتي أمرت بصرف الزوجين مع سراي النيابة، مع فحص الأوراق المقدمة من الزوج.