منها موعد نتائج الامتحانات.. 10 تصريحات مهمة لوزير التعليم العالي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل القرارات المهمة التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، ولا سيما بشأن تقليص عدد السنوات الدراسية بالجامعات، وإمكانية الدراسة والتخرج من كليتين، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية.

- أعرق الجامعات العالمية يتخرج الطالب فيها بعد 3 سنوات، مثل إدارة الأعمال، ومعظم الجامعات في الهندسة بعد 4 سنوات.

- كل الجامعات الخاصة تعمل وفقا لنظام الساعات المعتمدة.

- أعضاء هيئة التدريس سيتم تدريبهم على نظام الساعات والنقاط المعتمدة.

- الأمر ليس مرتبطا بالمدة الزمنية لتواجد الطالب فى الجامعة، لكن بالمضمون العلمى الذى يحصل عليه الطالب.

- ندرس حاليا إمكانية أن يدرس طالب أربع سنوات ويدرس آخر ثلاث سنوات فقط فى تخصص معين، لكن العبرة فى مستوى المضمون العلمى وليس مدة تواجد الطالب بالجامعة.

- تغيير عدد السنوات الدارسية لكلية الطب ليكون 3 سنوات وعامين تدريب، وهذا النظام معتمد عالميا.

- أصبح في العاصمة الإدارية الجديدة 5 مؤسسات تعليمية عالمية تعمل بالفعل.

- يوجد بالعاصمة الجديدة مجموعة جامعات كندية، وجامعتين بريطانيتين، و7 أو 8 جامعات ألمانية، إضافة لمؤسسة الجامعات الأوروبية.

- 3 ملايين طالب أدوا الامتحانات بنجاح وانتظام وبتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل شديد.

- أقصى جامعة ستنتهي من الامتحانات 3 أو 4 يوليو، وينتهي العام الدراسي، في الوقت الذي كثير من الدول متخبطة في إجراء امتحاناتها من عدمها.

- إعلان نتائج الامتحانات في كل الجامعات في شهر يوليو المقبل.